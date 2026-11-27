Başkalarının Hayatı'nda Hülya'nın planı değişiyor
27.11.2026 12:57
Başkalarının Hayatı'nda Hülya karakterine Eylül Lize Kandemir hayat veriyor.
Bu hafta 9'uncu bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Başkalarının Hayatı'na Özkaranların evine gelecek beklenmedik misafirin herkes için yeni bir dönemin kapısını aralayacak.
Kadrosunda Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar ve Mehmet Aslantuğ gibi isimlerin yer aldığı Başkalarının Hayatı gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle öne çıkıyor.
Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı, Ay Yapım imzalı Başkalarının Hayatı, her cumartesi yeni bölümüyle Star ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Başkalarının Hayatı, 26 Eylül'de yayın hayatına başladı.
Yönetmenliğini Burak Müjdeci’nin üstlendiği Başkalarının Hayatı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar ise şöyle;
Nisan’ın hayatta olduğunu öğrenen Hülya, kurduğu hayatı kaybetme korkusuyla büyük bir paniğe kapılır. Fikret’le evliliğini sağlamlaştırmak için yeni adımlar atarken, öldüğünü sandığı Salih’in karşısına çıkması Hülya’yı bir kez daha köşeye sıkıştırır. Salih’in yaptığı hamle Mediha’nın eve dönmesinin önünü açarken, Hülya kendisini Nisan’a daha da benzetmek için harekete geçer. Diğer yandan Neslihan ve Sarp’ın evliliğinde çatlaklar derinleşirken, Sarp ve Hülya’nın birbirlerine karşı hissettikleri duyguları gizlemek giderek zorlaşır.
Sema ile Erim arasındaki ilişki Nermin ve Jale’yi karşı karşıya getirirken, işlerin ciddiye binmesi Erim’i yine köşeye sıkıştırır. Hülya’nın kendi geleceğini güvence altına almak için verdiği mücadele sürerken, Nisan zorla tutulduğu yerden kurtulmanın yollarını arar. Finalde Özkaranların evine gelecek beklenmedik misafir ise başta Hülya olmak üzere herkesin hayatını değiştirecek yeni bir dönemin kapısını aralar.
“Başkalarının Hayatı”, başkalarının yaşamlarına özenen genç bir kadının, hayallerinin peşinde çıktığı tehlikeli yolculuğu ekranlara taşıyor.
Başkalarının Hayatı’nın oyuncu kadrosunda Eylül Lize Kandemir (Hülya), Burak Berkay Akgül (Sarp), Doğa Bayram (Neslihan), Demirhan Demircioğlu (Erim), Sezin Akbaşoğulları (Mediha), Tolga Tekin (Haluk), Oya Okar (Jale), Hazar Motan (Sema), Feri Baycu (Nermin), Esra Kızıldoğan (Perihan), Ali Pınar (Yusuf), Sinem Dağ (Dila), Lorin Merhart (Mustafa), Fırat Kaymak (Cengo), Deniz Ekinci (Gülizar), Cem Baza (Hüseyin), İbrahim Şahin (Nihat), Zümra Sağdınç (Zeynep), Erkan Bektaş (Salih) ve Mehmet Aslantuğ (Fikret) yer alıyor.
Başkalarının Hayatı, 28 Kasım Cumartesi 20.00’de Star’da.