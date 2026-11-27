Yönetmenliğini Burak Müjdeci’nin üstlendiği Başkalarının Hayatı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar ise şöyle;

Nisan’ın hayatta olduğunu öğrenen Hülya, kurduğu hayatı kaybetme korkusuyla büyük bir paniğe kapılır. Fikret’le evliliğini sağlamlaştırmak için yeni adımlar atarken, öldüğünü sandığı Salih’in karşısına çıkması Hülya’yı bir kez daha köşeye sıkıştırır. Salih’in yaptığı hamle Mediha’nın eve dönmesinin önünü açarken, Hülya kendisini Nisan’a daha da benzetmek için harekete geçer. Diğer yandan Neslihan ve Sarp’ın evliliğinde çatlaklar derinleşirken, Sarp ve Hülya’nın birbirlerine karşı hissettikleri duyguları gizlemek giderek zorlaşır.

Sema ile Erim arasındaki ilişki Nermin ve Jale’yi karşı karşıya getirirken, işlerin ciddiye binmesi Erim’i yine köşeye sıkıştırır. Hülya’nın kendi geleceğini güvence altına almak için verdiği mücadele sürerken, Nisan zorla tutulduğu yerden kurtulmanın yollarını arar. Finalde Özkaranların evine gelecek beklenmedik misafir ise başta Hülya olmak üzere herkesin hayatını değiştirecek yeni bir dönemin kapısını aralar.