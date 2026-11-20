Başkalarının Hayatı'nda neler olacak? Hülya'dan intikam planı
20.11.2026 13:09
Başkalarının Hayatı, 26 Eylül'de yayın hayatına başladı.
21 Kasım Cumartesi akşamı 8'inci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Başkalarının Hayatı'na Hülya'nın intikam için harekete geçmesi damga vuracak.
Yönetmenliğini Burak Müjdeci’nin üstlendiği, Ay Yapım imzalı Başkalarının Hayatı , her cumartesi yeni bölümüyle Star ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Kadrosunda Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar ve Mehmet Aslantuğ gibi isimlerin yer aldığı Başkalarının Hayatı gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle öne çıkıyor.
Başkalarının Hayatı'nda Hülya karakterine Eylül Lize Kandemir hayat veriyor.
Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı Başkalarının Hayatı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar ise şöyle;
Neslihan ve Sarp’ın düğününde yaşanan korkunç olay, Özkaran ailesini derinden sarsar. Ölümle burun buruna gelen Hülya’nın hayata tutunma mücadelesi Fikret’i çaresizlik içinde bırakırken, Sarp’ın Hülya’ya duyduğu endişe Neslihan’ın içindeki şüpheleri yeniden alevlendirir.
Yaşadığı büyük travmanın ardından eve dönen Hülya, kendisine yapılanların hesabını sormaya kararlıdır. Salih’ten alacağı intikam için gözünü iyice karartmış, hesaplaşma uğruna her şeyi yapmaya hazırdır.
Neslihan ve Mediha’nın Hülya’ya karşı kurduğu plan beklenmedik sonuçlar doğururken, Fikret’in alacağı kararlar aile içindeki bağları kopma noktasına getirir. Diğer yanda Sema ile Erim arasında filizlenen yakınlık, Nermin’in dünyasında yeni bir fırtına yaratır. Herkes kendi sırları ve seçimleriyle yüzleşmek zorunda kalırken, Fikret’in ağzından çıkacak beklenmedik gerçek, Hülya’nın kurduğu tüm dünyayı alt üst edebilecek güçtedir.
“Başkalarının Hayatı”, başkalarının yaşamlarına özenen genç bir kadının, hayallerinin peşinde çıktığı tehlikeli yolculuğu ekranlara taşıyor.
Başkalarının Hayatı’nın oyuncu kadrosunda Eylül Lize Kandemir (Hülya), Burak Berkay Akgül (Sarp), Doğa Bayram (Neslihan), Demirhan Demircioğlu (Erim), Sezin Akbaşoğulları (Mediha), Tolga Tekin (Haluk), Oya Okar (Jale), Hazar Motan (Sema), Feri Baycu (Neriman), Esra Kızıldoğan (Perihan), Ali Pınar (Yusuf), Sinem Dağ (Dila), Lorin Merhart (Mustafa), Fırat Kaymak (Cengo), Deniz Ekinci (Gülizar), Cem Baza (Hüseyin), İbrahim Şahin (Nihat), Zümra Sağdınç (Zeynep), Erkan Bektaş (Salih) ve Mehmet Aslantuğ (Fikret) yer alıyor.
Başkalarının Hayatı, 21 Kasım Cumartesi 20.00’de Star’da.