Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı Başkalarının Hayatı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar ise şöyle;

Neslihan ve Sarp’ın düğününde yaşanan korkunç olay, Özkaran ailesini derinden sarsar. Ölümle burun buruna gelen Hülya’nın hayata tutunma mücadelesi Fikret’i çaresizlik içinde bırakırken, Sarp’ın Hülya’ya duyduğu endişe Neslihan’ın içindeki şüpheleri yeniden alevlendirir.

Yaşadığı büyük travmanın ardından eve dönen Hülya, kendisine yapılanların hesabını sormaya kararlıdır. Salih’ten alacağı intikam için gözünü iyice karartmış, hesaplaşma uğruna her şeyi yapmaya hazırdır.

Neslihan ve Mediha’nın Hülya’ya karşı kurduğu plan beklenmedik sonuçlar doğururken, Fikret’in alacağı kararlar aile içindeki bağları kopma noktasına getirir. Diğer yanda Sema ile Erim arasında filizlenen yakınlık, Nermin’in dünyasında yeni bir fırtına yaratır. Herkes kendi sırları ve seçimleriyle yüzleşmek zorunda kalırken, Fikret’in ağzından çıkacak beklenmedik gerçek, Hülya’nın kurduğu tüm dünyayı alt üst edebilecek güçtedir.