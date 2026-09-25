Başkalarının Hayatı'ndan yeni tanıtım. Hülya'dan Neslihan'a destek
25.09.2026 12:25
Başkalarının Hayatı, birbiriyle kesişen farklı hayatların tehlikeli ve sürükleyici hikâyesini konu alıyor.
Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı yarın akşam başlıyor. İlk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak dizinin yeni fragmanı yayınlandı.
Cumartesi günü Star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Başkalarının Hayatı dizisinden yeni bir tanıtım yayınlandı.
Ay Yapım imzalı, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ve yönetmenliğini Burak Müjdeci’nin üstlendiği Başkalarının Hayatı , yarın akşam başlıyor. Merakla beklenen ilk bölümden yayınlanan yeni tanıtım heyecan yarattı.
Başkalarının Hayatı dizisinde Hülya karakterine Eylül Lize Kandemir, Neslihan'ı ise Doğa Bayram hayat veriyor.
HÜLYA'NIN İNTİKAMI
Tanıtımda, Hülya’nın üniversitede yeni tanıştığı arkadaşı Neslihan’a sahip çıkması dikkat çekiyor. Yan masadaki kızların Neslihan’ın arkasından konuştuğuna tanık olan Hülya, intikamını kendi yöntemleriyle alıyor. Yanlarından geçerken yanlışlıkla sıcak kahveyi kızlardan birinin üzerine döken Hülya, Neslihan’ı şaşkınlığa uğratıyor.
Güçlü kadrosunda Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar, Hazar Motan, Feri Baycu, Esra Kızıldoğan, Ali Pınar, Sinem Dağ, Lorin Merhart, Fırat Kaymak, Deniz Ekinci, Elif İnci, Cem Baza, İbrahim Şahin, Zümra Sağdınç, Erkan Bektaş ve Mehmet Aslantuğ’un yer aldığı Başkalarının Hayatı, yarın akşam saat 20.00’de Star’da başlıyor.