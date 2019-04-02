31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden Araklı Belediye Başkanı seçilen 'Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Recep Çebi'yi tebrik için yakınları ve partililer kendisine telefon etti. Ancak, Çebi'yi kutlamak isteyen kişilerden bazıları, benzer telefon numarasına sahip ünlü oyuncu ve sunucu Cem Davran'ı aradı ya da mesaj gönderdi. 'Başkanım tebrikler' şeklinde tebrik telefonu ve mesajlar alan Davran, yaşadığı ilginç diyalogları Twitter hesabından paylaştı.



Telefonunun susmadığını ifade eden Cem Davran, Twitter hesabından, "Araklı Belediye Başkanı diye yine benim telefon çalıyor sürekli. Bu sefer arayan ablamıza bunun hep olduğunu anlattım. 'Sanırım numaramız çok benziyor' dedim, ikna olmayınca adımı söyledim. 'Sen tiyatrocusun değil mi?' dedi. Oğlu da tiyatroyla uğraşıyormuş, muhabbet ettik, vedalaştık" paylaşımında bulundu. Davran'ın ilgi gören paylaşımı takipçilerini gülümsetti.



İKİNCİ KEZ BAŞKAN SEÇİLDİ



Araklı ilçesinde 'Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Recep Çebi, 15 bin 89 oy alarak belediye başkanı oldu. İlçede mevcut başkan olarak girdiği seçimde güven tazeleyen Recep Çebi'nin en yakın rakibi Saadet Parti'li Ümit Çebi ise 6 bin 276 oyda kaldı.

Recep Çebi kesin olmayan sonuçlara göre %51.87 oyla seçildi.