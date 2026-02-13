Batman'a 3 yeni kütüphane. Açılışı Bakan Ersoy gerçekleştirdi

SASON’DAN AHMET KAYA’YA 3 YENİ NESİL KÜTÜPHANE



Sason İlçe Halk Kütüphanesi'nin, güçlü toplumsal hafızası ve eğitime verilen değerle öne çıkan ilçede çağdaş imkânlarla hayata geçirildiğini belirten Bakan Ersoy, daha önce 317 metrekarelik alanda sürdürülen hizmetlerin artık 3 bin 123 metrekarelik yeni yapıda devam ettiğini söyledi.

Okuma salonları, grup çalışma alanları, konferans salonu, multimedya salonu, eğitim sınıfı, engelsiz erişim alanları ve atölyelerden oluşan kütüphanenin 700 kişilik oturma kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.



Batman merkezde açılan Ahmet Kaya Halk Kütüphanesi'nin ise daha önce 560 metrekare olan hizmet alanının 2 bin 89 metrekare kapalı alana çıkarıldığını dile getiren Ersoy, yaklaşık 25 bin kitaplık raf kapasitesine sahip yapının okuma salonları, bireysel çalışma alanları, cep sineması, multimedya salonu, erişim alanı ve bebek-çocuk bölümleriyle 470 kişilik oturma kapasitesi sunduğunu belirtti.



Erken yaşta kitapla kurulan bağın önemini merkeze alan Batman Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nin ise yaklaşık 13 bin kitaplık raf kapasitesi, masal odası, aktivite salonu, eğitim sınıfı, atölyeleri ve cep sinemasıyla planlandığını söyleyen Bakan Ersoy, 330 kişilik oturma kapasitesine ve yaklaşık 2 bin metrekarelik kapalı alana sahip kütüphanenin Batmanlı çocuklara ve ailelere hizmet vereceğini ifade etti.



Bakan Ersoy, Batman’ın merkezinden ilçelerine uzanan bu yatırımların kültür politikalarının sahadaki güçlü karşılıkları olduğunu dile getirdi. Kütüphanelerin çocukların hayal dünyasını beslemesi, gençlerin çalışma ve üretim süreçlerine katkı sunması, her yaştan vatandaş için buluşma ve öğrenme alanları olarak uzun yıllar hizmet vermesini temenni ettiklerini vurgulayan Ersoy, bu eserlerin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.