"Baywatch" geri dönüyor. Kadrodaki ilk isim belli oldu

Matt Nix ise Stephen Amell ile ilgili “…Tehlikeye atılabilen, duygusal yükü taşıyabilen ve yine de eğlenceli hissettirebilen türden bir başrol oyuncusu. Başlamak için çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

1989-2001 yılları arasında, 11 sezon boyunca yayınlanan ve California sahil güvenlik ekiplerinin hikayesini konu alan ana dizi, Pamela Anderson, Carmen Electra ve Jason Momoa gibi isimlere şöhreti getirmişti.