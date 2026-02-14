"Baywatch" geri dönüyor. Kadrodaki ilk isim belli oldu
14.02.2026 09:06
"Baywatch" dizisi yeni bir ekiple seneler sonra izleyiciyle buluşacak.
90'lı yıllara damga vuran "Baywatch" yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Hazırlıkları süren dizide rol alacak ilk isim açıklandı.
Türkiye’de "Sahil Güvenlik" adıyla bilinen ve dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan "Baywatch" dizisini yeni bir ekiple tekrar ekranlara taşınıyor.
12 bölümden oluşacak yeni "Baywatch" dizisinin yapımcılığını ve yönetmenliğini Matt Nix üstleniyor. Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden dizinin kadrosunda yer alacak ilk isim belli oldu.
BAŞROLDEKİ İSİM AÇIKLANDI
Son olarak Suits LA"de rol alan Stephen Amell, yeniden çekilecek "Baywatch" dizisinin başrolü oldu. Amell, orijinal hikayedeki Hobie Buchannon rolüne hayat verecek. Babası Mitch'in izinden giden Hobie Buchannon artık bir Baywatch Kaptanı olmuştur. Ancak Hobie'nin dünyası hiç tanımadığı kızı Charlie'nin kapısına gelmesiyle altüst olacaktır.
Orijinal dizide Hobie Buchannon rolünü ilk sezon Brandon Call canlandırırken; sonrasında ise Jeremy Jackson bu karaktere hayat vermişti.
Matt Nix ise Stephen Amell ile ilgili “…Tehlikeye atılabilen, duygusal yükü taşıyabilen ve yine de eğlenceli hissettirebilen türden bir başrol oyuncusu. Başlamak için çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.
1989-2001 yılları arasında, 11 sezon boyunca yayınlanan ve California sahil güvenlik ekiplerinin hikayesini konu alan ana dizi, Pamela Anderson, Carmen Electra ve Jason Momoa gibi isimlere şöhreti getirmişti.