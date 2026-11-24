Görev yaptığı okulda fiziki şartlar açısından herhangi bir sorun yaşamadığını belirten Alkan, "Genel olarak idaremiz fiziki şartlarda bana yardımcı oluyor. Asansörümüz var mesela, sınıfa çıkarken asansörü kullanabiliyorum. Sınıfta genel olarak pek bir sorun yaşamıyoruz. Öğrencilerimizle iletişimimiz iyi, materyallere ulaşımımız kolay. Akıllı tahtalar çok büyük kolaylık sağladı. Yani emeği geçenlere teşekkürler. Burada kendim ilkokulu okudum dedim ya ilk başta. Bu benim için büyük bir deneyim. Çünkü bu sosyal çevrenin, bu ortamın sosyoekonomik durumunu biliyorum. Öğrencilerin durumunu biliyorum. Bundan dolayı empati kurmakta hiç zorlanmıyorum. Yani çok bir sorun yaşamıyoruz" diye konuştu.

“DAHA ÖNCE ÖĞRENCİ OLDUĞUM BİR OKULDA ÖĞRETMENLİK YAPMAK FARKLI BİR DENEYİM”

Mezun olduğu okulda öğretmenlik yapmanın kendisine önemli kolaylıklar sağladığını dile getiren Alkan, "İlkokulu okuduğun okulda öğretmenlik yapmak farklı bir deneyim ama farklı kolaylıkları da var. Çünkü çevreyi biliyorsun, velileri biliyorsun, ortamı biliyorsun, okulu biliyorsun, her şeyi biliyorsun. Yani çok büyük kolaylığı oluyor bu konuda. Öğretmenliğin tüm hatıraları özel. Her bir öğrencinin gelip size sarılmasından hiçbir çıkar gözetmeden sizi sevdiğini anlıyorsunuz. O bakışından veya herhangi bir hareketinden size verdiği değeri, size olan sevgisini anlıyorsunuz. Şurası daha özel diyebileceğiniz bir an yok. Bizim için her an özel" şeklinde konuştu.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla meslektaşlarının gününü de kutlayan Alkan, “Tüm öğretmen arkadaşların Öğretmenler Günü'nü şimdiden kutluyorum. İnşallah mesleğimize gereken önem verilir. Öğretmen artık sadece derse girip dersi anlatıp çıkan bir kişiye dönüştürüldü. Biz tüm çocuklarımızı, tüm öğrencilerimizi kendi çocuklarımızdan ayırt etmeden eğitmek istiyoruz. Yeri geldiğinde öğrencimize ”Dur yavrum, yapma kızım, yapma oğlum' diyebilmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.