Behzat Uygur: Çocukken katıldığım yarışmada kız güzeli seçildim

Çocukken sarıya yakın kıvır kıvır saçları ve yeşil gözleri olduğunu belirten Behzat Uygur, nasıl kız güzeli seçildiğini şöyle anlattı: “Aysel Gürel yıllarca bizimle birlikte çalıştı. Beni bir güzellik yarışmasına sokmak istemiş. O dönem çocuklar için güzellik yarışmaları varmış. Sonra erkek çocuklar kategorisi dolduğu için Aysel Abla da çok iddialı olsa gerek beni kız çocuğu kategorisinde yarışmaya sokmuş. İşin tuhafı birinci olmuşum.”



“TELEVİZYON KARİYERİMİZİ BAŞLATAN, BİZİ KEŞFEDEN KİŞİ CEM ÖZER’DİR”



Behzat Uygur, abisi Süheyl Uygur’la birlikte sekiz yıl aralıksız sundukları ve bir döneme damgasını vuran “Şahane Pazar”ın kariyerleri için bir dönüm noktası olduğunu belirtip bu maceraya nasıl atıldıklarını izleyecilerle paylaştı: “İzmir Fuarı’ndayken Cem Özer o zaman progam yapıyordu ve gerçekten en iyi talk-show’lardan biriydi Cem’in yaptığı. O dönem Medyapım’ın patronu Fatih Aksoy, hazırlayacakları yeni eğlence programı için sunucu arıyordu. Cem Özer de Aksoy’a, ‘Süheyl ile Behzat var, bu adamlar bu işi çok iyi yapar’ demiş. Yani Cem Özer öneriyor. Bizi keşfeden Cem’dir. Fatih Aksoy bizden önce Erhan Yazıcıoğlu abimize teklif ediyor, ama Erhan Abi başka bir program yaptığı için olmuyor. Sonra bize gelince konuştuk Medyapım’la. İlk ’Şahane Cumartesi’ olarak başladı, her gelen yönetmen, her setçi üstüne bir şey koya koya ‘Şahane Pazar’ı bambaşka bir hale getirdi. Şimdilerde biz başka bir şey yaptığımızı anladık. Biz insanları sadece eğlendirdiğimizi zannediyorduk ama bir kuşağa çok ciddi olarak dokunmuşuz.”



“BABAMI DOYA DOYA HASTA YATAĞINDA ÖPTÜM”



Babası Nejat Uygur’un kendisine kıyasla çok daha otoriter baba olduğunu anlatan Behzat Uygur, yayın sırasında duygusal anlar yaşadı. Ünlü oyuncu babasıyla ilgili samimi bir de itirafta bulundu: “Babamı doya doya hasta yatağında öptüm. Bunu engelleyen bir insan değildi ama biraz çekiniyorduk. Aslında geceleri oyundan geldiği zaman yanına çağırıp, ‘Baci’ derdi bana, göbeğimden öperek şefkatini gösterirdi. Fakat arada öyle bir mesafe oluyor ki evlat olarak siz onu yapamıyorsunuz.”



“ÜÇ KUŞAK BİR ARADA OLACAĞIMIZ BİR SİNEMA FİLMİ PROJEMİZ VAR”



Kariyerinde hiç sinema filmi olmayan Behzat Uygur, “İlla bir tiyatrocunun kariyerinde sinema filmi olması gerekmiyor, ama bir sinema oyuncusunun kariyerinde tiyatro oyunu olması gerekiyor. Fakat kafamızda bir sinema filmi yapma fikri de var. Çok proje aşamasında ama bu beni çok keyiflendiriyor, heyecanlandırıyor. O projede annem de olsun, torun da olsun, biz de olalım, üç kuşak bir arada olsun istiyoruz” dedi.



“SÜHEYL’LE SAHNEYE ÇIKIP ANILARIMIZI ANLATMAK İSTİYORUZ”



Ünlü oyuncu, “Babamın ekolünü ve o ekoldeki bütün ustaları anmak için Süheyl’le birlikte sahneye çıkmak istiyoruz. Anılarımızı anlatmak, oyunlardan örnekler vermek, o dönemin ustalarına da bir selam göndermek gibi bir projemiz de var” dedi.