Bella Hadid ile The Weeknd barıştı mı?

5 yıldır bir dargın bir barışık olan Bella Hadid ile The Weeknd'in ilişkilerine bir şans daha verdikleri konuşuluyor. US Weekly, ikilinin aylar sonra yeniden birbirleriyle temas halinde olduklarını öne sürdü.

ALBÜM ETKİSİ



Ünlü çiftin barışmasında; The Weeknd'in dünya çapında uygulanan sosyal izolasyon günlerinde Billboard tarihinde en uzun süre zirvede kalan ilk RB albümü rekorunu kıran After Hours'ın etkili olduğu konuşulanlar arasında.

GÖNDERMELERLE DOLU



30 yaşındaki şarkıcının albümünün Hadid ile olan ilişkisine göndermelerle dolu olduğu biliniyor.

DOĞUM GÜNÜNDE DE GÜNDEME GELDİ



İkilinin tekrar barışmaları ilk kez gündeme gelmiyor. Geçtiğimiz ekimde The Weeknd'in, Bella'nın 23. doğum günü partisini kutladığı Le Chalet, L'Avenue'nün kokteyl salonunda görüntülenmesi üzerine benzer iddialar ortaya atılmış ancak ikili bir daha hiç birlikte görüntülenmemişti.

