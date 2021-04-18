Bella Thorne'dan erkek arkadaşına nişan yüzüğü

Genelde erkeklerin kadınlara yüzük hediye etmesinin 'normal' kabul edildiği bir dönemde, ünlü oyuncu Bella Thorne, erkek arkadaşına nişan yüzüğü alarak hayranlarının beğenisini topladı.

ntv.com.tr 18.04.2021 - 14:42

Bella Thorne'dan erkek arkadaşına nişan yüzüğü

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Amerikalı ünlü oyuncu Bella Thorne, nişanlısı Benjamin Mascolo’ya çok özel bir hediye verdi.

27 yaşındaki İtalyan şarkıcı Mascolo, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, nişanlısının kendisine hediye ettiği nişan yüzüğünü gösterdi.

Beyazlar içindeki çiftin, genelde erkeğin kadına yüzük alması normal görülürken, tam tersi tercih yapması, hayranlarından takdir gördü.

Mascolo, elmas taşlarla bezeli altın yüzüğünü yakından gösteren fotoğrafını paylaşarak, “Bana bir nişan yüzüğü aldı” notunu yazdı.

23 yaşındaki Bella Thorne ve Benjamin Mascolo çifti iki yıllık birlikteliğin ardından mart ayında nişanlandıklarını duyurmuştu.

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