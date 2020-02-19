Ben Affleck: Boşanmak hayatımın en büyük pişmanlığı

Ünlü aktör Ben Affleck, oyuncu eşi Jennifer Garner ile boşanması hakkında konuştu. The New York Times gazetesine röportaj veren Affleck, 2005 ile 2018 yılları arasında evli kaldığı ve üç çocuğunun annesi olan Garner ile boşanma sürecinden, “Hayatımın en büyük pişmanlığı bu boşanma” diye bahsetti.



Bir dönem alkol bağımlılığı tedavisi gören 47 yaşındaki ABD’li oyuncu, “Bazı hatalar yaptım. Pişman olduğum şeyler yaptım. Ama kendinizi o durumdan çekip çıkarmak, ondan ders almak, daha fazla öğrenmek zorundasınız ve geleceğe bakmayı denemelisiniz” dedi.

REHABİLİTASYONDAYKEN ESKİ EŞİ DESTEK VERDİ

Affleck, rehabilitasyon altındayken de boşanma aşamasında olduğu Garner’ın desteğini almıştı. Çift 2015'te ayrılık kararı almış, ancak 2018’de boşanma davası açmıştı.



Affleck son olarak, alkol bağımlısı olan ve koçluk teklif edilen eski bir basketbol oyuncusunu canlandırdığı The Way Back filminde rol aldı. Film, 6 Mart’ta vizyona girecek.

BEN AFFLECK'İN YENİ FİLMİNİN FRAGMANI