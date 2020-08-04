Ben Affleck'e James Bond yasağı

Ben Affleck (47) ile Ana de Armas'ın (31) setten gerçek hayata taşınan aşkları magazin muhabirleri tarafından her gün takip ediliyor. Özellikle corona virüs döneminde yaptıkları yürüyüşten tatillerine kadar her adımları haber olan ikilinin popülerliği James Bond yapımcılarını endişelendirdi.

İLGİYİ ÜZERİNE ÇEKEBİLİR

Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die) yapımcıları, Daniel Craig ile birlikte kamera karşısına geçen ve Paloma karakterine hayat veren Ana De Armas’tan kasımdaki galaya sevgilisi Ben Affleck’i getirmemesini istedi. Yapımcılar, Ben’in ilgiyi üzerine çekmesinden endişeli.

