Ben Affleck'e James Bond yasağı

James Bond yapımcıları serinin 25. filminde Daniel Craig ile birlikte kamera karşısına geçen Ana de Armas'ı sevgilisi Ben Affleck'i galaya getirmemesi yönünde uyardı.

04.08.2020 - 14:07

Ben Affleck'e James Bond yasağı

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Ben Affleck (47) ile Ana de Armas'ın (31) setten gerçek hayata taşınan aşkları magazin muhabirleri tarafından her gün takip ediliyor. Özellikle corona virüs döneminde yaptıkları yürüyüşten tatillerine kadar her adımları haber olan ikilinin popülerliği James Bond yapımcılarını endişelendirdi.

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Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die) yapımcıları, Daniel Craig ile birlikte kamera karşısına geçen ve Paloma karakterine hayat veren Ana De Armas’tan kasımdaki galaya sevgilisi  Ben Affleck’i getirmemesini istedi. Yapımcılar, Ben’in ilgiyi üzerine çekmesinden endişeli.

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