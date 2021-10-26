Ben Simmons evini satıyor

NBA yıldızı Ben Simmons takımının ardından evine de veda ediyor.

Haberler 26.10.2021 - 08:45

Ben Simmons evini satıyor

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NBA'de Doğu Konferansı ekiplerinden Philadelphia Sixers'ta forma giyen Ben Simmons, yaz aylarının sonunda takımdan takasını istedi ve yeni sezon öncesi antrenmanlarına katılmayı reddetti. Tartışmalı bir şekilde takımda kalan ve geleceği belirsiz olan Philadelphia Sixers'ın yaramaz çocuğu, New Jersey'deki evine veda etme kararı aldı.

Avustralyalı basketbolcu, 2019'da inşaat halindeyken 2.35 milyon dolar vererek satın aldığı Moorestown'daki malikanesini, 5 milyon dolar'a (yaklaşık 48 milyon TL) satışa sundu.

Ben Simmons bir dönem Kendall Jenner ile yaşadığı aşk ile gündemdeydi Ben Simmons bir dönem Kendall Jenner ile yaşadığı aşk ile gündemdeydi

Beş odalı, altı banyolu ve modern döşeli evin, antrenman sahalarına yakınlığı dikkat çekti.

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