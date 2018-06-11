Bir yıldır birlikte olduğu Selim Selimoğlu ile 7 Mayıs'ta nişanlanan ve bu yaz düğün yapmayı planlayan Bengü, genç işadamı ile yollarını ayırdığı iddia edilmişti.



Çıkan haberlerin ardından 39 yaşındaki şarkıcıdan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından müstakbel eşi Selim Selimoğlu ile bir fotoğrafını paylaşan Bengü, '29 Ağustosta evleneceğiz' dedi.

Bengü açıklamasında, "Yakınlarım sabah birkaç internet sitesinde çıkan ‘ayrıldılar’ haberlerini ilettiler. Allah korusun! Hatta müjdemi bu vesileyle vermiş olayım; biz 29 Ağustos’ta evleniyoruz. Ne olur böyle kötü şakalar yapmayın… Durduk yere bizim ve sevdiklerimizin yüreğini hoplatmayın. Herkese sevgiler."

BENGÜ'NÜN HAYRANLIĞI - İZLE