Benim Hayatım'ın başrol oyuncuları Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak kimdir?

Genel yönetmenliğini Onur Tan'ın, yönetmenliğini ise Orkun Çatak'ın üstlendiği Benim Hayatım, 31 Ekim Pazar akşamı yayın hayatına başladı.



Başrollerinde; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak’ın yer aldığı Benim Hayatım, hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesini anlatıyor.



NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?



1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen Nilsu Berfin Aktaş, Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk bölümünden mezun oldu.



2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak’ın jüriliğini yaptığı ''Geleceğin Starı'' yarışma programı ile adından söz ettiren oyuncu, kariyerinde Pantene, Cornetto, Turkcell gibi markaların reklamlarında da rol aldı.

2019 yılında ''Rastlantı'' adlı filminden sonra ''Kuzey Yıldızı İlk Aşk'' adlı dizide yer aldı.



Şimdilerde ''Benim Hayatım'' dizisi ile izleyici karşısına çıkan oyuncu, 1,70 m boyunda ve 52 kg ağırlığındadır.



GENCO ÖZAK KİMDİR?

1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Genco Özak, lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamladı.



Özak, kariyerinin başındayken başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yer aldığı ''Çalgı Çengi'' sinema filminin yapım ekibinde görev aldı.



Oyunculuğa adımını 2014 yılında rol aldığı ''Kocamın Ailesi'' ile atan Özak, ''Güvercin'' dizisinde canlandırdığı 'Ökkeş' karakteriyle tanındı.



Taşra Kabare'nin ''Temizlik İşleri'' adlı tiyatro oyununda yer alan genç oyuncu, ekranların büyük ilgi gören dizisi Çukur'da 'Kulkan Erdenet' karakterine hayat verdi.



Şimdilerde Star TV'nin yeni dizisi Benim Hayatım'da Ali karakterini canlandıran Özak, 1.84 metre boyunda, 79 kilo ve Akrep burcudur.

