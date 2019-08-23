Ayrı dünyaların insanları olan Nejat ve Suna’nın masum görünen bir yalanla başlayan, sürprizlerle dolu hikayesinin anlatıldığı Star TV'nin yeni dizisi Benim Tatlı Yalanım dün akşam onuncu bölümüyle ekrana geldi.

Benim Tatlı Yalanım ile Tüm Kişiler’de % 4,33 izlenme oranı ve 14,54 izlenme payı ve AB Sosyal Statü’de % 4,09 izlenme oranı, 15.27 izlenme payı alarak, en çok izlenen dizi oldu.



O3 Medya imzalı, başrollerini; Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer’in paylaştığı Benim Tatlı Yalanım'ın oyuncu kadrosunda Ahmet Saraçoğlu, Aslı İnandık, Sadi Celil Cengiz, Seda Türkmen, Cem Zeynel Kılıç ve Ali Yoğurtçuoğlu da yer alıyor.



Benim Tatlı Yalanım, yeni bölümüyle 29 Ağustos Perşembe 20.00’de Star’da.

