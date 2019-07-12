Ayrı dünyaların insanları olan Nejat ve Suna’nın masum görünen bir yalanla başlayan, sürprizlerle dolu hikayesinin anlatıldığı Benim Tatlı Yalanım dün akşam beşinci bölümüyle ekrana geldi. Dizi, 3 ana kategoride de en çok izlenen dizi oldu ve ilk 100 program listesinin zirvesine yerleşti.



Benim Tatlı Yalanım, Tüm Kişiler’de % 5,27 izlenme oranı ve 16.51 izlenme payı, AB Sosyal Statü’de %4.99 izlenme oranı ve 16.97 izlenme payı, 20+ABC1’de % 5,49 izlenme oranı ve %17.24 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

O3 Medya imzalı, başrollerini Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer’in paylaştığı Benim Tatlı Yalanım'ın oyuncu kadrosunda Ahmet Saraçoğlu, Aslı İnandık, Sadi Celil Cengiz, Seda Türkmen, Cem Zeynel Kılıç ve Ali Yoğurtçuoğlu da yer alıyor.



Yönetmenliğini Barış Erçetin’in üstlendiği dizinin senaryosunu, Deniz Dargı, Murat Taşkent, Cenk Boğatur, Cem Görgeç kaleme alıyor.



Benim Tatlı Yalanım, yeni bölümüyle 18 Temmuz Perşembe 20.00’de Star’da.