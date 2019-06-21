Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer’in başrolünü paylaştığı, Star’ın yeni dizisi Benim Tatlı Yalanım’ın izlenme payı ikinci bölümüyle; Tüm Kişiler’de %54, AB’de %41 ve 20+ABC1’de %42 oranlarında yükseldi.



Ayrı dünyaların insanları olan Nejat ve Suna’nın masum görünen bir yalanla başlayan, sürprizlerle dolu hikayesinin anlatıldığı Benim Tatlı Yalanım dün akşam ikinci bölümüyle ekrana geldi. Dizi, aldığı yüksek izlenme oranları ile 3 ana kategoride de Prime Time’da en çok izlenen dizi oldu.



Star, Perşembe akşamlarına damga vuracak yeni dizisi Benim Tatlı Yalanım ile tüm kişiler’de %15.84, AB’de %17.35, 20+ABC1’de 15.27 izlenme payı ile 3 kategoride de Prime Time’ın en çok izlenen kanalı oldu.



O3 Medya imzalı, başrollerini; Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer’in paylaştığı Benim Tatlı Yalanım'ın oyuncu kadrosunda Ahmet Saraçoğlu, Aslı İnandık, Sadi Celil Cengiz, Seda Türkmen, Cem Zeynel Kılıç ve Ali Yoğurtçuoğlu da yer alıyor.



Yönetmenliğini Barış Erçetin ve Cihan Vural’ın üstlendiği dizinin senaryosunu, Deniz Dargı ile Murat Taşkent’in kaleme alıyor.



Benim Tatlı Yalanım, yeni bölümüyle 27 Haziran Perşembe 20.00’de Star’da.