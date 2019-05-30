Star TV'nin yeni dizisi Benim Tatlı Yalanım'ın oyuncuları tam kadro halinde ilk kez aynı fotoğraf karesinde buluştu. Yönetmenliğini Barış Erçetin ve Cihan Vural’ın üstlendiği, başrollerini Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer’in paylaştığı dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.



Ahmet Saraçoğlu, Gonca Sarıyıldız, Aslı İnandık, Cem Zeynel Kılıç, Sadi Celil Cengiz, Seda Türkmen ve Ali Yoğurtçuoğlu’nun da kadrosunda yer aldığı O3 Medya imzalı Benim Tatlı Yalanım dizisinin sevilen oyuncuları sette bir araya gelerek ekip pozu verdi.



Benim Tatlı Yalanım dizisinin, izleyiciye tüm duyguları aynı anda yaşatacak sıcacık hikayesinin senaryosu Deniz Dargı ve Murat Taşkent’e ait.



Beğenilen oyuncu kadrosu, sıcacık anlatımı ve eğlenceli hikayesi ile Benim Tatlı Yalanım, 13 Haziran Perşembe, 20.00’de Star’da başlıyor.

BENİM TATLI YALANIM FRAGMANI