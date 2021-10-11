Bennu Gerede kimdir?

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Tarkan ile yaşadığı aşkla tanınan avukat Bilge Öztürk, fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğullarından Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşadığını itiraf etti.

Öztürk Instagram'dan da fotoğraflarını paylaştığı kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle ilişkisi hakkında "Zaten üç aydır birlikteyiz. Daren Gerede ile birlikteyim, mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Öztürk, dün sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile samimi fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündem oldu. Çiftin fotoğrafına ilk yorum Bennu Gerede'den geldi.

Gerede fotoğrafa, "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren. Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp oğlan üstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve İsmail Polat sen de benim için çok çok farklı bir yerdesin. Seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok" şeklinde yorum yaptı.



BENNU GEREDE KİMDİR?

30 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Bennu Gerede, doktor bir baba ve senarist bir annenin kızıdır.

Gerede'nin dedesi Kurtuluş Savaşı gazisi, aynı zamanda Atatürk’ün yaveri, eski büyükelçi albay Hüsrev Gerede'dir.

Bennu Gerede daha altı aylık bebekken babasının işi nedeniyle ailecek New York‘a taşındılar. Babası Birleşmiş Milletler doktoru olarak 15 yıl New York‘da görev yaptı.

Lisans egitimini ABD, New York’da bulunan Parsons School of Art’ta fotoğrafçılık üzerine aldı. Eğitimini tamamladıktan sonra ablası Şiva ile birlikte İstanbul’a geldi. Mankenlik, fotomodellik, oyunculuk yaptı.

Bu arada anne ve babası ölene kadar hiç boşanmamış ama ayrı yaşamaya başlamışlardır.

Bennu Gerede, bir süre sonra Fransa‘nın güneyine yatılı okula gitti ve 4 yıl daha fotoğrafçılık üzerine eğitim aldı. Daha sonra da Türkiye’ye dönerek eğitimini aldığı fotoğrafçılık üzerine çalışmaya başladı. Bennu Gerede, dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok fotoğraf sergileri açtı, fotoğraflarını sergiledi.