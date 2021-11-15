Bennu Yıldırımlar hakkında merak edilenleri anlattı

Oyuncu Bennu Yıldırımlar, katıldığı bir programda kariyeri ve özel yaşımına dair merak edilenleri yanıtladı.

"DEDEME OYUNCU OLDUĞUMU SÖYLEMEDİM"

Daha önce 'Süper Baba', 'Yaprak Dökümü', 'Kadın', 'Umutsuz Ev Kadınları' ve 'Gönül İşleri' gibi yapımlarda rol alan Yıldırımlar, eğitim hayatından bahsederken, ailesinin her zaman yanında olduğunu, bir tek dedesinden oyuncu olduğunu sakladığını söyledi.

Yıldırımlar, "Oyunculuk okurken ailem karşı çıkmadı ama dedeme söylemedik. O muhasebe okumamı istiyordu. Hiçbir zaman oyuncu oldum demedim" dedi.

Arkeoloji okumak istediğini ve konservatuvar okurken iki yıl eski Yunan dili edebiyatı bölümüne gittiğini de söyleyen Yıldırımlar, "Bölümün ne kadar ağır olduğunu görüp, sadece konservatuvarı bitirdim. Mitoloji olsun, etimoloji olsun tiyatroya katkı sağlar diye düşünmüştüm ama iki üniversiteye yetişmem zordu" açıklamasında bulundu.



"BÜLENT BENİ İZLEYİNCE HEYECANLANIRIM"



Yıldırımlar, kendisi gibi oyuncu olan eşi Bülent Emin Yarar ile ilişkisinden bahsederken "Birbirimizi izlemeyiz. Hatta Bülent beni sahnede izlemeye gelince daha çok heyecanlanırım ama aynı meslekte olmak pozitif bir şey. Negatif bir yanını görmedim" dedi.

"MÜZİSYEN OLMASINI İSTEDİK"



Bülent Emin Yarar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ada Yarar'ın, müzisyen olmasını istediğini ancak kızının oyuncu olduğunu söyleyen Yıldırımlar, "Ada oyunculuk eğitimi aldı. Müzisyen olsun çok istedik. Sesi güzeldir kızımın. Genetik midir nedir bilmem ama sahne ona rahat gelen bir yer. Tercihleri konusunda saygımız sonsuz" diye konuştu.