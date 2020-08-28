Bensu Soral ameliyat oldu

Bensu Soral, Göcek’te talihsiz bir kaza geçirdi, ayağı kayan oyuncu, omzunun üstüne düştü. Eşi Hakan Baş'ın hemen hastaneye kaldırdığı Soral’ı omzunda yırtık tespit edildi.

10 GÜN SONRA NORMALE DÖNECEK

Bunun üzerine çift, tatillerini yarıda keserek İstanbul’a döndü. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Maslak'taki özel bir hastaneye yatan Bensu Soral’ın omzundaki yırtık artroskopik ameliyatla dikildi. Bu hafta fizik tedaviye başlayan Bensu Hanım, 10 gün içinde normal hayatına dönecek.



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