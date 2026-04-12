Bensu Soral anlattı. Eşi Hakan Baş ile nasıl tanıştı?

“Yol Ayrımı”, “Tatlı Küçük Yalancılar”, “İçerde”, “Tuzak”, “Organize İşler Sazan Sarmalı” gibi yapımlarla tanınan Bensu Soral , bilinmeyenlerini anlattı.

Sağlık ve ölüm dışında yaşanan şeylerden çok etkilenmediğini belirten Soral, “Bir şekilde unutturabiliyorum kendime. En büyük korkum, bizim elimizde olmadığı için beni korkutuyor.” dedi.

Pasta, kek tarzı şeyler yapmayı ve göze hitap eden şeyleri çok sevdiğini söyleyen Bensu Soral, bir bağırsak rahatsızlığı olduğunu söyledi. Bu sebeple de mantıyı çok sevdiğini ancak çok yiyemediğini itiraf etti. Ünlü isim, “Gluten tüketmemeye çalışıyorum.” dedi.

Çocukluğuna dair fotoğraflar ve videolar olduğunu söyleyen Bensu Soral, “Ailemle olduğum her ortam bana çocukluğumu hatırlatıyor.” şeklinde konuştu.

Küçükken giydiğim tulumlarımı saklıyorum, bir tane de bebeğini sakladığını belirtti.

Resim tutkusundan bahseden Soral, “Evimizdeki duvarlarda annemin tabloları var, benim de merakım öyle başladı. Ben de çocuk yaşlardan beri resim yapıyorum. Hala resim yaptığını söyleyen Soral, “En büyük hayallerimden biri de kendi sergimi açmak.” dedi.

Annesinin ev hanımı, babasının İnegöl’de mobilya mağazası sahibi olduğunu ifade eden Bensu Soral, “Annem çok erken evlenmiş, 23 yaşında üç tane çocuğu varmış. O yüzden de arkadaş gibiyiz annemle, o ablam gibi. Hayatta en keyif aldığım şey de onlarla vakit geçirmek.” dedi.

“ARALARINDAKİ AŞK ÇOK HOŞUMA GİDİYOR”

Annesiyle babasının nasıl tanıştığını anlatan Bensu Soral, “Annemle babam annemin resim sergisinde tanışmışlar. Annem 18 yaşındayken evlenmişler. 19 yaşında ablam (Hande Soral) doğmuş, 23 yaşında da benle Bedirhan (ikizi) oluyor. Ve aileyi kuruyorlar. Aralarında 10 yaş fark var, aralarındaki aşk çok hoşuma gidiyor” ifadelerini kullandı.

İkizi Bedirhan Soral’dan bahseden Bensu Soral, “Canım o benim. Diğer yarım. Aramız da çok iyi.” dedi.

Ablası Hande Soral ile de iletişiminin çok iyi olduğunu belirten Bensu Soral, “Ablam çok olgun bir karakter, onunla aramızda hep bir saygı var. Onunla hiç kavga ettiğimi hatırlamıyorum. Ama Bedirhan’la o çocukluğumuz hiç geçmedi.” diye konuştu.