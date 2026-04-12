Bensu Soral anlattı. Eşi Hakan Baş ile nasıl tanıştı?
12.04.2026 08:32
Bensu Soral Empati'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Oyuncu Bensu Soral, Empati programına konuk oldu. Ünlü isim, eşi Hakan Baş ile tanışma hikayesini ve nasıl evlilik teklifi aldığını anlattı.
“Yol Ayrımı”, “Tatlı Küçük Yalancılar”, “İçerde”, “Tuzak”, “Organize İşler Sazan Sarmalı” gibi yapımlarla tanınan Bensu Soral, bilinmeyenlerini anlattı.
Sağlık ve ölüm dışında yaşanan şeylerden çok etkilenmediğini belirten Soral, “Bir şekilde unutturabiliyorum kendime. En büyük korkum, bizim elimizde olmadığı için beni korkutuyor.” dedi.
Pasta, kek tarzı şeyler yapmayı ve göze hitap eden şeyleri çok sevdiğini söyleyen Bensu Soral, bir bağırsak rahatsızlığı olduğunu söyledi. Bu sebeple de mantıyı çok sevdiğini ancak çok yiyemediğini itiraf etti. Ünlü isim, “Gluten tüketmemeye çalışıyorum.” dedi.
Çocukluğuna dair fotoğraflar ve videolar olduğunu söyleyen Bensu Soral, “Ailemle olduğum her ortam bana çocukluğumu hatırlatıyor.” şeklinde konuştu.
Küçükken giydiğim tulumlarımı saklıyorum, bir tane de bebeğini sakladığını belirtti.
Resim tutkusundan bahseden Soral, “Evimizdeki duvarlarda annemin tabloları var, benim de merakım öyle başladı. Ben de çocuk yaşlardan beri resim yapıyorum. Hala resim yaptığını söyleyen Soral, “En büyük hayallerimden biri de kendi sergimi açmak.” dedi.
Annesinin ev hanımı, babasının İnegöl’de mobilya mağazası sahibi olduğunu ifade eden Bensu Soral, “Annem çok erken evlenmiş, 23 yaşında üç tane çocuğu varmış. O yüzden de arkadaş gibiyiz annemle, o ablam gibi. Hayatta en keyif aldığım şey de onlarla vakit geçirmek.” dedi.
“ARALARINDAKİ AŞK ÇOK HOŞUMA GİDİYOR”
Annesiyle babasının nasıl tanıştığını anlatan Bensu Soral, “Annemle babam annemin resim sergisinde tanışmışlar. Annem 18 yaşındayken evlenmişler. 19 yaşında ablam (Hande Soral) doğmuş, 23 yaşında da benle Bedirhan (ikizi) oluyor. Ve aileyi kuruyorlar. Aralarında 10 yaş fark var, aralarındaki aşk çok hoşuma gidiyor” ifadelerini kullandı.
İkizi Bedirhan Soral’dan bahseden Bensu Soral, “Canım o benim. Diğer yarım. Aramız da çok iyi.” dedi.
Ablası Hande Soral ile de iletişiminin çok iyi olduğunu belirten Bensu Soral, “Ablam çok olgun bir karakter, onunla aramızda hep bir saygı var. Onunla hiç kavga ettiğimi hatırlamıyorum. Ama Bedirhan’la o çocukluğumuz hiç geçmedi.” diye konuştu.
Oyunculuk konusunda ablasının kendisine hep yol gösterdiğini, iletişim açısından çok destek olduğunu belirtti.
6 yıl boyunca Galata’da ablası ve ikiziyle yaşadığından bahseden Bensu Soral, “Hayatımın en güzel dönemiydi. Hepimizin bambaşka bir çevresi var. Bizim ev gelen geçenin uğrak mekanıydı. Her şeyin ilkini yaşadığımız bir dönemdi.” şeklinde konuştu.
İnegöl’de yaşadığı dönemden de bahseden Soral, “Sokaklar hiç tekin değildi. Hatta biz hava kararmadan mutlaka eve dönerdik.” dedi.
“ABLAMIN TEMPOSUNU GÖRÜNCE ÜZÜLÜYORDUM”
Hayalinin oyunculuk değil, ressam olmak olduğunu belirten Bensu Soral, “Ben Marmara Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde grafik tasarım okurken, ablam oyuncuydu. Onun çalışma temposunu görünce üzülüyordum. Ama ailece maddi olarak zorlandığımız bir dönemde ablam ve arkadaşlarının desteğiyle bu işe girdim. İstanbul Halk Tiyatrosu’nda eğitim aldım. Yol Ayrımı dizisi geldi sonra, para da kazanmam gerekiyordu denemek için gittim. Sonra sektöre giriş o giriş. O kadar büyülendim ki bu işten oyuncu olmaya karar verdim. Oyunculuk çok yorucu ama çok zevkli bir iş.” dedi.
Seneler önce “İçerde” dizisinde hayat verdiği avukat Melek karakterinden de bahseden Soral, “Beni çok anlatan bir karakterdi.” dedi. Ünlü isim, sözlerine “Harika bir prodüksiyondu, şansımdır benim.” diye devam etti.
Taylan’ın “Oyunculuk ve resim dışında tutkun var mı?” sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, “Spor bağımlılıklarımdan biri, haftada dört gün spor yapıyorum. Kedileri ve köpekleriyle vakit geçirmek en sevdiği şeylerden biri.” dedi. Bensu Soral, motor tutkusu olduğunu da söyledi.
EŞİYLE NASIL TANIŞTI?
“Aşk bana aşırı sevmek gibi geliyor” diyen 35 yaşındaki Soral, 2018’de dünyaevine girdiği Hakan Baş ile tanışma hikayesini şöyle anlattı:
“O bir moda sitesinin sahibiydi. O yıllarda oyunculara hediye yollama işi yeni başlamıştı. Hakan da ‘Şu Bensu Soral’a bir hediye yollayalım’ demiş. Biz de öyle tanıştık. Hakan gördüğü andan itibaren benden etkilenmiş ama ben birkaç ay hiçbir şey düşünmedim. Hatta Hakan’dan çok da kaçtım.” dedi.
“HARİKA BİR ANDI”
Nasıl evlenme teklif aldığını da anlatan Bensu Soral, “Üç çift olarak Prag’a gitmiştik ve ben hiç teklif beklemiyordum. Çünkü Hakan’a ‘Bana evlenme teklif etme bunu konuşup birlikte planlayalım’ demiştim. Çok yemek yediğimiz bir gündü midem de kötü oldu. Ben otele dönmek istiyordum ama tekne gezisi ayarladıklarını söylediler. Teknede oldu. Harika bir andı.” ifadelerini kullandı.
Evliliğin güvenli hissettirdiğini söyleyen Soral, “Ben şanslı olanlardanım. Hakan çok olgun ben onun gibi değilim. O yüzden karakterlerimiz birbirini dengeliyor. Zaten Hakan bu karakterde olmasaydı çok da evlilik yapabilecek bir insan değildim.” diye konuştu.
Takıntılarından da bahseden Soral, “Bir elimle bir yere vurduğum zaman diğerini de vurma ihtiyacı gibi. Simetri takıntım var." açıklamasında bulundu.
“ÇOCUK SAHİBİ OLMAKTAN KORKUYORUM”
Anne olmak istiyor musun? sorusuna yanıt veren Soral, “Bu soruya senelerdir nasip, kısmet diye yanıt veriyorum. Aslından çocuk fikrinden kaçma sebebim, mesleğimin yanı sıra çok büyük sorumluluk olması. Bundan korkuyorum, dünyanın şu anki halinden de korkuyorum. Ama anne olmak çok güzel bir şey, bir yandan da çok isterim.” dedi.
Hayatı boyunca oyunculuk yapmak istediğini de belirten Bensu Soral, “Sevgi dolu bir dünya hayal ediyorum.” ifadelerini kullandı.