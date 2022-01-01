Bensu Soral ile Hakan Baş arasındaki buzlar eridi: Paris'te yeni yıl kutlaması

Evliliklerinde kriz oldukları öne sürülen Bensu Soral ile Hakan Baş buzları eritti. Soral ve Baş, arkadaşlarıyla birlikte yeni yıla Paris'te birlikte girdi.



Boşanacakları iddia edilen ikiliden Soral geçtiğimiz günlerde, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" açıklamasında bulunmuş Baş ise, "Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru" demişti.



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