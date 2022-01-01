Bensu Soral ile Hakan Baş arasındaki buzlar eridi: Paris'te yeni yıl kutlaması

Boşanacakları iddia edilen ve evliliği hakkında "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz" açıklamasında bulunda Bensu Soral yılbaşını eşi Hakan Baş ile birlikte Paris'ta karşıladı.

Haberler 01.01.2022 - 17:20

Bensu Soral ile Hakan Baş arasındaki buzlar eridi: Paris'te yeni yıl kutlaması

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Bensu Soral'dan aşı tepkisine yanıt

Bensu Soral'dan aşı tepkisine yanıt

Evliliklerinde kriz oldukları öne sürülen Bensu Soral ile Hakan Baş buzları eritti. Soral ve Baş, arkadaşlarıyla birlikte yeni yıla 'te birlikte girdi.

Boşanacakları iddia edilen ikiliden Soral geçtiğimiz günlerde, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" açıklamasında bulunmuş Baş ise, "Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru" demişti.

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