Bensu Soral'dan bağış çağrısı

Hakan Baş ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine çağrıda bulundu.



Konuyla ilgili paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, gönderisinde şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın en güzel ritmi, rengi, heyecanı çocuklarımızın hayal ettikleri yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri adına #HayaldenGerçeğe diyerek, ben de SosyalBen Vakfı Gönüllü elçisi olarak buradayım. 23 Mart bildiğiniz gibi benim doğum günüm. Bu sene sizlerden hediye ya da organizasyon istemiyorum. Onun yerine SosyalBen Vakfı Gönüllü Elçisi olarak, SosyalBen Vakfı için açtığım doğum günü kampanyama yapacağınız bağışları bekliyorum. Ümidim toplanan bağışlarla taşımalı eğitimin uygulandığı köy okullarında öğrenim gören 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini #HayaldenGerçeğe diyerek, gerçeğe kavuşturmak. Haydi, hep birlikte geleceğin oyuncuları, senaristleri, dansçıları, bilim insanlarına bir nebze de olsa destek olalım. Daha ulaşacağımız çok okul ve hayallerini gerçeğe dönüştüreceğimiz çok çocuk var. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Sevgilerimle..."