Bensu Soral'dan boşanma açıklaması: Hakan Baş'tan ayrıldı mı?

Üç yıllık eşi Hakan Baş'tan boşandığı yönünde iddialar çıkan Bensu Soral, katıldığı bir davette soruları yanıtladı.



İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Soral, "Kurtarmak için çabalıyoruz" dedi.



30 yaşındaki oyuncu, "Gerçek değil. Biz zaten onunla birlikte ortak bir açıklama yaptık. Sizden bir şey gizlemiyoruz zaten. Daha önce anlattığımız gibi, hala bir karar veremedik. Bir Boşanma söz konusu değil. Olursa zaten bunu saklamayız. Olduğunda sizinle paylaşırız. Şuan kurtarmak için çabalıyoruz ama olmazsa da kısmet zaten bu işler..." diye konuştu.



Soral, Baş soyadını ve eşiyle birlikte olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmadı.