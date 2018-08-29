Geçtiğimiz mart ayında nişanlanan Bensu Soral ile Hakan Baş'ın, düğün davetiyesi sosyal medyada paylaşıldı.
29 Eylül'de Beşiktaş'ta bir otelde dünyaevine girecek olan ikili, düğünlerinde 500 kişiyi ağırlayacak. Hakan Baş'ın düğün masrafları için kesenin ağzını açtığı ve 750 bin TL harcadığı iddia edildi.
27 yaşındaki oyuncu, bu özel gecede iki farklı gelinlik giyecek. Soral'ın gelinliklerinin 100 bin lira değerinde olduğu da öne sürüldü.
Bensu Soral'ın düğün davetiyesi
Yaşam
Gelecek ay evlenmeye hazırlanan Bensu Soral-Hakan Baş çiftinin düğün davetiyesi ortaya çıktı.
Geçtiğimiz mart ayında nişanlanan Bensu Soral ile Hakan Baş'ın, düğün davetiyesi sosyal medyada paylaşıldı.