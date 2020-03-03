Bensu Soral'ın günlük rutinleri

Ünlü oyuncu Bensu Soral birgünün nasıl geçtiğini anlattı. Soral, "Sabah 5'te kalkarım kahvaltı-kahve ritüelim gerçekleştikten sonra spora giderim. Akşamüstü de şekerleme yaparım" dedi.

03.03.2020 - 14:27 | Son Güncelleme : 03.03.2020 - 14:31

<span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 700; font-size: 18px; font-family: Roboto, sans-serif; background-color: rgb(248, 248, 248); box-sizing: content-box;">Bensu Soral</span>

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Bensu Soral, InStyle dergisine konuştu. Ünlü oyuncu 'Mutlu evlilik için tüyo verir misiniz?' sorusunu “Karşılıklı saygı, sevgi, ilgi, empati ve hoşgörü şart. İyi bir ikili olursanız, mutlu olmak kolay” diye yanıtladı.

28 yaşındaki oyuncu, bir gününün nasıl geçtiğini de şöyle anlattı: "Her sabah 05.00’te kalkarım. Kahvaltı-kahve ritüelim gerçekleştikten sonra sete gitmeyeceksem muhakkak bir saat yürüyüşe çıkarım. Ardından spora giderim. Akşamüstü de 16.00-17.00 arası şekerleme yaparım. Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim."

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