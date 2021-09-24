Benzemez Kimse Bize'nin konuğu Kibariye ve Şafak Sezer

Yapımcılığını Poll Production By Polat Yağcı’nın üstlendiği Benzemez Kimse Bize, yine dopdolu bir bölümle ekrana geliyor. Bu hafta; arabesk müziğin kraliçesi Kibariye, güçlü yorumu ve dillerden düşmeye şarkılarıyla Benzemez Kimse Bize'ye renk katacak. Programın bir diğer konuğu ünlü komedyen Şafak Sezer ise herkesi kahkahaya boğacak. Bülent Ersoy ve Mustafa Keser ile müzik ziyafeti verecek olan Kibariye, samimi açıklamaları ve neşeli sohbetiyle de izleyenlere unutulmaz anlar yaşatırken, Şafak Sezer ise keyifli sohbetiyle hem güldürecek hem de unutulmaz bir gece yaşatacak.

NOSTALJİK GÖRÜNTÜLERLE ZAMANDA YOLCULUK



Kibariye’nin sanat ve özel hayatına dair nostaljik görüntülerinin ekrana getirileceği programda, zamanda tatlı bir yolculuğa çıkılacak. Güçlü yorumcu, Benzemez Kimse Bize ekibi tarafından gerçekleştirilen sokak röportajlarında, sevenlerinin kendisine yönelttiği sorulara da yanıt verecek.

Çektiği filmlerle milyonları güldüren başarılı komedyen Şafak Sezer ise kahkaha dolu anlar yaşatacak. Benzemez Kimse Bize sürpriz içeriği ve eğlence dolu yeni bölümüyle, 26 Eylül Pazar saat 20.00’de Star’da.



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