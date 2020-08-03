Benzerlerinden 10 kat daha pahalı, kiloyla değil gramla satılıyor

Kiloyla değil gramla satılan 'şifa kaynağı' pekmez ilgi çekiyor.

Antioksidan özelliği, çeşitli vitamin ve minarelleri içermesinden dolayı piyasada ‘yok’ satan urmu dut, dünyada ve Türkiye’de çok az bölgede yetişiyor.

Piyasada fazla olmamasından dolayı kilo ile satılmayan urmu dut pekmezi, gram ile satılıyor. Beyaz dut pekmezi piyasada 30-40 TL arasında satılırken, urmu dut 300 TL’ye alıcı buluyor.

Beyaz dut ve siyah duttan farklı bir tadı ve rengi olan urmu dut yetiştiriciliği, ismini ‘dut’ meyvesinden alan Adıyaman'ın Tut ilçesinde son 2 yılda yaygınlaştı. Beyaz duttan tonlarca pekmez ve dut kurusu üreten Tut ilçesinin üreticileri, urmu dut pekmezinden 500 kiloya yakın üretiyor.

TEK TEK ELLE TOPLANIYOR

Diğer dutlar gibi silkelenmeyen ve ağaçtan tek tek elle toplanan urmu dut hasadı oldukça zor. Önce kırmızı sonra siyah renge bürünen urmu dut ekşi bir tat içeriyor. Toplanan urmu dutlar sıkılarak kazanlarda belirli bir süre kaynatıldıktan sonra güneşte bekletilerek pekmez haline geliyor.



Urmu duttan pekmez dışında kurutmalık, reçel, salatalarda kullanılmak üzere toz ekşi elde ediliyor.

PEKMEZE 'ANZER BALI' BENZETMESİ

Üretici Hasan Bilen, urmu dutun çok az elde edildiğini ve kilosunun 250-300 TL’ye satıldığını belirterek, pekmezinin çok kıymetli bir ürün olduğunu söyledi.



Başka bir üretici Cemal Avcı ise, urmu dutu ilçenin sembolü haline getirmeyi planladıklarını, Anzer Balı gibi urmu dutun da Tut ilçesinin balı olduğunu dile getirdi.



Avcı, ürünün az olmasından dolayı kilo yerine gram ile satıldığını, urmu dutun doğal antibiyotik olduğunu aktardı.