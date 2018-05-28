Cemiyet hayatının çiftlerinden Sanem ve Ralf Tezman, yaklaşan doğum günlerini birlikte kutladı. Önceki akşam Rumelihisarı’nda düzenlenen partiye katılanlar arasında Beren Saat ile Kenan Doğulu ikilisi de vardı.



Çıkışta konuşan 34 yaşındaki Saat, “Aşk-ı Memnu”daki partneri ,Kıvanç Tatlıtuğ’la birlikte rol alacağı dizi projesini ondan daha az ücret önerildiği için reddettiği iddiasına, “Arkadaşlar yok öyle bir şey” diyerek yanıt verdi.



İKİ AY SONRA FOTOĞRAF

Aralarınında problem olduğu iddia edilen Saat ve Doğulu yaklaşık iki ay sonra birlikte görüntülenmiş oldu.