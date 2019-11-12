Berfu Yenenler'den tırnak eleştirilerine cevap: Psikolojik baskılarla anneleri üzmeyelim

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015'te dördüncü güzeli Berfu Yıldız, aile arasında düzenlenen nikahtan sonra geçtiğimiz haziranda gerçekleşen düğünle mutluluklarını dostlarıyla paylaştı. Ünlü çiftin mutluluğu Kuzey Bebek'in dünyaya gelmesiyle bir kat daha arttı.

ELEŞTİRİLERİ YAYINLADI

Ancak Berfu Yenenler'in Kuzey ile paylaştığı son fotoğraf takipçileri tarafından uzun ve ojeli tırnakları nedeniyle eleştiri konusu oldu. Yenenler, takipçilerinden gelen, "Yine bir sezaryen ile doğum, hiç şaşırmadım", "Keşke emzik vermeseniz", "O tırnaklar çocuğunuz için tehlikeli değil mi?" ve "Biberon denemek yerine emzik dene" eleştirilerine yaptığı paylaşım ile yanıt verdi.

Eser ve Berfu Yenenler'in Kuzey Bebek mutluluğu

"İNSAN ANNELİK KONUSUNDA NASIL BU KADAR ACIMASIZ OLUR"



Oğlu Kuzey ile yeni bir fotoğraf yayınlayan Yenenler, eleştirileri de verdiği paylaşımına şu notu düştü: Bunlar yapılan yorumların sadece bir kısmı. İnsanların annelik konusunda nasıl bu kadar acımasız olduğunu anlamak çok zor. Annelik en çok eleştiriye açık olan konu haline gelmiş, anne olduktan sonra öğrendim. Halbuki hangi annenin çocuğunu ne şekilde yetiştirdiğini kim nereden bilebilir? Ve hiçbir fikre sahip değilken yargılama haddini nasıl kendinde görebilir?

Berfu Yenenler'in eleştirilen fotoğrafı

"FARKLI OLAN KÖTÜ OLAN ANLAMINA GELMİYOR"



Her anne ve çocuk birbirinden farklı ve farklı olan kötü olan anlamına gelmiyor. Kadınlar emzirebilir, emzirmeyebilir, emzirmek istemeyebilir, anneler çocuklarına kendisi bakabilir, bakamayıp yardım alabilir, bakıcı tutmak zorunda kalabilir, emzik verebilir, emzik vermek istese de bebeği emzik almıyor olabilir, emzik vermemeyi tercih edebilir, hamilelik sonrası kilolarını verebilir, vermeyebilir, vermek istemeyebilir ve daha birçok seçenek her anne ve bebek için gerçekleşiyor olabilir.

Yenenler'in eleştirileri cevap verdiği fotoğraf

Hiçbir anne bebeğini büyütürken tercih ettiği ya da tercih etmek zorunda kaldığı yolda anneliğinden ya da kadınlığından bir şey kaybetmiyor. Bebek sahibi olan her anne zaten bir sürü zorluklarla boğuşuyor. Bir de psikolojik baskılarla anneleri üzmeyelim.

Hem annelik yapıyorlar hem yangınlara koşuyorlar