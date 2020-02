Bergüzar Korel: Halit her şeyin olurunu bulur

Yeni bebeğini dünyaya getirmesine haftalar kala, ikinci albüm heyecanı (Aykut Gürel presents Bergüzar Korel 2) yaşayan Bergüzar Korel Hürriyet'ten Hakan Gence'ye hakkında merak edilenleri anlattı. İşte Korel'in özellikle annelikle ilgili açıklamalarından satırbaşları:

İkinci çocuğunuza hamilesiniz. Doğuma haftalar kaldı. Ne hissediyorsunuz?

Doyamadım hamileliğe. Bu süreç benim için biraz hızlı geçti. İlk hamileliğimde son derece sabırsızdım, bir an önce ona kavuşacağım günü hayal ediyordum. Bundaysa her günün, içimde hareket ettiği her anın tadını çıkarıyorum. Bazen diyorum ki biraz daha kalsın içimde. Çünkü hareketleri karnımın şeklini bile değiştirecek kadar zorlarken bu mucizeyi izlemek beni çok duygulandırıyor. O an sadece ben ve o var. Sanki içerideyken onu tüm kötülüklerden koruyorum gibi geliyor.



Yeni bebeğin üzerinizdeki etkileri neler oldu?



Birlikte yaşadığımız bu süreçte beni nasıl olgunlaştırdığını, güçlendirdiğini, sakinleştirdiğini, müthiş bir sabrı öğrettiğini düşündükçe gözlerim doluyor. “İyi ki varsın mucizem” diyorum. Ali’min desteği, bana olan hassasiyeti, kardeşini müthiş bir özlem ve heyecanla beklemesi, anlayışı her günümü güzelleştirdi. Birini büyütmüşüz, merhametli, sevgi dolu bir birey yetiştirmişiz, şimdi bu harika çocuğa hayatı boyunca elini bırakmayacağı, seveceği, birbirlerine her koşulda destek olacak bir can yoldaşı, bir kardeş dünyaya getiriyor olmak çok büyüleyici.

İlk hamileliğinizde tatlıdan vazgeçemediğiniz için her gün bir paket bisküvi yemişsiniz. Bu sefer ritüelleriniz var mı?



Öyle mi yapmışım? Hayır, pastırmalı börek yedim bir tepsi, bisküvi ne ki! Hiç kendimi kasmadım, canım ne istiyorsa yedim ama zaten yıllar içinde daha bilinçli bir beslenme şeklim olduğu için evde bana özel yemekler filan yapılmadı. Turşu suyu da içtim, arkasından çikolata da yedim. Ama nasıl olduysa bu sefer çok daha az kilo aldım. Çok alsaydım da umurumda olmazdı. Karnımı çok seviyorum, değişen vücuduma baktıkça her gün bu mucizeye şükrediyorum.



Nelere aşerdiniz?



İlk üç ay zordu. Hep soğuk ve ekşi istedim. Yaprak sarmayı çerez gibi yiyordum. Sürekli canım Ege usulü ekşili yaprak sarma çekiyordu.



Halit Bey’i (Ergenç) zorlamadı mı bu istekler?



Halit hiçbir şeyde zorlanmaz. O her şeyin olurunu bulur ve bundan keyif alır, bizim de keyif almamızı sağlar.

Çocuğa önceden anne karnında şarkı dinleten, kitap okuyan ebeveynler var. Sizin öyle yöntemleriniz oldu mu?



Bazen babası bunu yapıyor. Çocuğum zaten bir albüm sürecine de şahit oldu, daha ne olsun?



İsim seçtiniz mi?



Bu konuda Halit ile ikimizin fikir alışverişlerine şahit olsanız eminim çok şaşırırdınız. Çocuk gelecek, hâlâ ismi yok. Bir ismi olacak sonunda, çok da şey etmemek lazım. Sade, sakin ama güçlü bir isim olur yine Ali gibi.



Yıllardır ekranda âşık kadınlara hayat verdiniz. Uzun süredir de mutlu bir evliliğiniz var. Aşkı nasıl anlatırsınız?

Hakan, çocuk çok fena tekmeliyor, bir de aklımda yetişmem gereken bir doktor randevusu var, ben şimdi aşkı nasıl anlatayım sana?



Evliliğinizde dokuz yıl geride kalmış. Yıllar içinde aşk şekil değiştiriyor mu?

Hayat değişiyor. Beklentiler, seni mutlu eden anlar, değer verdiğin, önceliklerin, sinirlendiklerin, her şey değişiyor. Yıllar geçtikçe aşk yerini çok daha önemli olduğunu anladığın emeğe bırakıyor. Can yoldaşı, hayat ortağı oluyorsun. Sonra geçmişe bir bakıyorsun, yaşanan her şey aşktan da öte. “İyi ki” diyorsun.Bana aşık üç erkek.

Eşiniz bebek konusunda ne kadar yardımcı oluyor?

Halit her şeyde yardımcıdır. Ali’yi büyütürken de yalnız hiçbir anımı hatırlamıyorum.

Bebeğiniz erkek olacak. Evde üç erkekle baş etmek korkutuyor mu?

Hiç korkutmuyor, aksine evde herkes bana âşık, çok güzel bir duygu.



Hemen hemen her gün bir kadın şiddeti haberi duyuyoruz. Bir erkek annesi olarak, siz çocuğunuza bu konuda nasıl bir eğitim veriyorsunuz?

Ben bir erkek annesi olmanın ötesinde, iyi bir birey olma yolculuğunda ona eşlik ediyorum. Bu yolculukta kimsenin dili, dini, teninin rengi, cinsel yönelimi, ne giydiği engelini gözetmeden iletişim kurması ve herkesin alanına saygı duyması gerektiğini ona hissettiriyorum. Ne mutlu bana ki okulundan ve kız arkadaşlarının annelerinden çok güzel şeyler duyuyorum.