Bergüzar Korel: Hamileleri rahat bırakın

Bergüzar Korel, ikinci çocuğu Han’ı 8 Mart’ta kucağına almıştı. Halit Ergenç’le evli olan ünlü oyuncu, meslektaşı Beyza Şekerci’nin Instagram’da düzenlediği canlı yayına konuk oldu.



Posta'nın haberine göre Korel, “Türkiye’de ilk corona virüs tespiti yapıldığı gün doğuma girdim. Salgın nedeniyle lohusalık yaşayamadım. Virüs korkusu her şeyi bastırdı” şeklinde konuştu.



Bir de hemcinslerine çağrı yapan Bergüzar Korel, "Herkes annelik yarışına girdi. Biri nasıl doğum yapman gerektiğini söyler, diğeri ‘Çok emzirme’ der. Lüften hamile ve lohusaları rahat bırakın, baskı yapmayın, akıl vermeyin" dedi.