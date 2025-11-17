Bergüzar Korel yeni dizisi öncesinde form tutuyor

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medyadaki spor paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bergüzar Korel, hem sağlığına hem formuna odaklandı.

"İlk ve Son" dizisinde Timuçin Esen ile başrolleri paylaşacak olan ünlü oyuncunun, son paylaşımı gündem oldu. Spor yapan ve beslenmesine dikkat eden Bergüzar Korel, sabah yürüyüşünden kareleri takipçileriyle paylaştı.