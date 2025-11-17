Bergüzar Korel yeni dizisi öncesinde form tutuyor
17.11.2025 10:31
Son Güncelleme: 17.11.2025 11:17
NTV - Haber Merkezi
"İlk ve Son" dizisiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Bergüzar Korel, sabah yürüyüşünden kareleri paylaştı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medyadaki spor paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bergüzar Korel, hem sağlığına hem formuna odaklandı.
"İlk ve Son" dizisinde Timuçin Esen ile başrolleri paylaşacak olan ünlü oyuncunun, son paylaşımı gündem oldu. Spor yapan ve beslenmesine dikkat eden Bergüzar Korel, sabah yürüyüşünden kareleri takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu, son olarak "Annem Ankara" adlı dizide başrol oynadı
DOĞAL HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Saat 07.19'da yürüyüşe çıkan 43 yaşındaki Korel, sahilden pozunu da "Sahilime kavuştum" diye yayınladı. Kırmızı beresiyle poz veren ve doğal güzelliği dikkat çeken ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.
Tanju Korel ve Hülya Darcan çiftinin ikinci kızı olarak dünyaya gelen Bergüzar Korel, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor
ÜÇ ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK
Kral Kaybederse'nin yıldızı Halit Ergenç ile 2009 yılından mutlu bir evliliği olan ve Ali, Han, Leyla adında üç çocuğu bulunan Bergüzar Korel, kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.