Bergüzar Korel: Uzun ve zorlu bir maratondan çıkmış gibiyim

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, beş gün önce üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Ali ve Han adında iki oğlu olan Bergüzar Korel, bir kız bebek dünyaya getirdi ve Leyla ismini verdi.



Hastanede çekilen siyah-beyaz fotoğrafını yayınlayan Korel, "Tam da gününde geldi Leyla. Benim her zamanki tezcanlılığıma inat hem gelişi hem de zamanlamasıyla daha hayata gözlerini açtığı ilk andan itibaren bundan sonra her şeyin çok da benim kontrolümde olamayacağını göstererek sanki..." dedi.



Uzun ve zorlu bir maratondan çıkmış gibi hissettiğini ifade eden Korel, "Biraz yorgun, biraz kaygılı, çokça şaşkın ve mutlu... Bin şükür Leyla’nın da, benim de sağlığımız yerinde. Hepinizin iyi dilekleri, duaları, mesajları en önemlisi varlığınız için bin kez teşekkür ederim. Hepsi güç verdi bize" diye konuştu.

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