Bergüzar Korel: Uzunca bir süre süt kokacak buralar

Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, oğulları Ali ve Han'dan sonra kız bebek sevinci yaşadı. Kızı Leyla'yı dünyaya getiren Korel, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.



Daha önce hamilelik sürecini yayınlayan Korel, bu kez bebeğini emzirirken verdiği pozu paylaştı. Ünlü oyuncu, gönderisine, "Uzunca bir süre süt kokacak buralar..." notunu düştü.



Korel doğum sonrası yayınladığı mesajda şu ifadeleri dile getirmişti: "Dünyaya geliş hikayesi ilk günden son ana kadar nev-i şahsına münhasır oldu Leyla’nın... Evden çıkarken gümbür gümbür gelen sancılara rağmen 'Sabah 10:00’da ancak doğururum ben bu kızı' dedim hastanenin kapısından içeri girerken. Doktorum 40. haftanın sonlarına doğru 'Bu kızın gelmemesinin var bir sebebi, kordonu kısa olabilir"