Bergüzar Korel ve Halit Ergenç marka yüzü oldu

Mücevher markası Zen Pırlanta, ünlü sanatçılar Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’i marka yüzü olarak duyurdu.



Yer aldıkları dizi ve filmlerle milyonların gönlüne taht kuran ünlü çiftin uzun soluklu reklam projesi, “İçimden Geldi” temalı reklam filmleri ile başladı.



Serinin ilk filmi, Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş ve Başkan Yardımcısı Şükran Güzeliş’in ev sahipliğinde, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in yanı sıra iş insanları, sanat dünyasından ünlüler ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katılımıyla Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleşen özel bir davette gösterildi.



"PIRLANTAYI BU GÜZEL ÇİFTTEN BAŞKASI ANLATAMAZ"



Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Emil Güzeliş, “Zen Pırlanta olarak iletişime ve sürekliliğe önem veren bir markayız. Bugüne kadar ünlü bir isimle işbirliğimiz olmadı. Bu yolda ilerlemeye karar verdiğimizde, öncelikle mağazalarımız ve bayilerimiz aracılığıyla müşterilerimizin önerilerini aldık. Böylelikle hem ülkemizde hem de yurt dışında milyonlarca seveni olan çok değerli sanatçılarımız Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ile çalışmaya karar verdik. Bağlılığın ve aşkın simgesi pırlantayı bu güzel çiftten daha iyi anlatacak biri olmadığını düşünüyorum. Kendileriyle güzel bir yolculuğa başladık; projemizin başarılı olacağına yürekten inanıyorum" dedi.



Şükran Güzeliş ise “Yıl dönümleri, sevgililer günü, yılbaşı gibi özel günlerde hatırlamak ve hatırlanmak çok önemli… Bu özel günlerin dışında da hiç beklenmedik bir anda içten gelerek verilen bir hediye çok daha anlamlı ve değerli oluyor. İşte buradan yola çıkarak yeni reklam filmlerimizde 'içinizden gelen her an Zen’siz Olmaz' diyoruz. Bu filmlerimizi sevgili Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ile birlikte sunmaktan çok mutluyuz. Çok güzel işlere imza attık, her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.





BERGÜZAR KOREL: SENARYOLAR BİZİ ANLATIYORDU

Bergüzar Korel de, eşi Halit Ergenç ile bir marka için ilk kez bir araya geldiklerini belirterek, “Proje bize ulaştığında öncelikle Güzeliş Ailesi ile tanıştık, ofislerini, üretim bölümlerini gezdik, marka ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olduk. Uzun sohbetler ettik, samimiyetlerini ve aile sıcaklıklarını gördük. Senaryolar ise adeta bizi anlatıyordu, biz de özel günleri beklemeden içimizden geldiği anda hediye alırız. Ortaya çıkan filmler de markayı olduğu kadar bizi de yansıttığı için çok içimize sindi” dedi.



Ünlü sanatçı Halit Ergenç de markalarla yapılan işbirliklerinde, marka ve sanatçı uyumunun çok önemli olduğunu belirterek; “Sevginin sadece özel günlerde değil, içinizden gelen her anda ifade edilmesi gerektiğine inanıyorum. Zen Pırlanta’nın iletişim yolunun da bunun üzerine kurulmuş olması bizi proje ile bütünleştiren önemli bir nokta oldu” şeklinde konuştu.

