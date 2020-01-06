Bergüzar Korel'den Halit Ergenç'e 30 haftayı devirdik be ortak

Kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile 2009 yılında dünyaevine giren Bergüzar Korel, oğlu Ali'den sonra ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Aktif kullandığı sosyal medyada dönem dönem hamileliğiyle ilgili paylaşımlar yapan ve "Bir oğlumuz var, bir de kız bebek duygusunu tadarsam şahane olur" diyen Korel yine erkek çocuk bekliyor.

Korel yılbaşı programında tercih ettiği elbiseyle beğeni topladı

Eşi Halit Ergenç ile oğlu Ali'nin bu durumdan çok mutlu olduklarını, Yıldırım Gürses'in Son Mektup parçasını seslendirdiği O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde "Futbol takımı kuracağım" diye esprili bir dille özetleyen Korel dün hamilelik süreciyle ilgili yeni bir paylaşım daha yaptı.



Ergenç Babil'de oğlunun ameliyatı için para bulması gereken İrfan karakterine hayat veriyor

7 ayı geride bırakan 37 yaşındaki oyuncu, eşi Halit Ergenç ile fotoğrafını "30 haftayı devirdik be ortak!" diyerek kalp emojisiyle paylaştı. Çiftin mutlu pozuna 200 binden fazla beğeni geldi.

Kariyerlerindeki başarıları kadar özel hayatlarıyla da beğeni toplayan ünlü çiftten Halit Ergenç, 17 Ocak Cuma günü Star TV ekranlarından seyirciyle buluşacak Babil dizisinde oğlu için her şeyi göze alan bir babayı canlandıracak.