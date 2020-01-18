Bergüzar Korel’den Halit Ergenç'e destek

Cuma akşam Star TV'de izleyiciyle buluşan ve sosyal medyada dünya gündemine damga vuran Babil ile ekranlara dönen oyuncu Halit Ergenç’e meslektaşı ve eşi Bergüzar Korel’den destek geldi.

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İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, uzun bir aradan sonra Babil ile erkanlara dönen eşi Halit Ergenç'e destek verdi.

Korel, İrfan karakteriyle sosyal medyadan en çok konuşulan isimlerden biri olan Ergenç için Instagram sayfasından “Senin mesleğine olan; aşkını, yeteneğini, saygını, heyecanını seveyim #Babil” mesajını paylaştı.

CUMA AKŞAMININ BİRİNCİSİ

Halit Ergenç’in yanı sıra, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi usta oyuncuların rol aldığı Babil ilk bölümüyle cuma akşamının en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

BABİL 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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