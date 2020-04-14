Bergüzar Korel'den Mia Bebek için çağrı: Bu kampanyayı duyurmak da çok zor olmaz

Babil'de İrfan karakterine hayat veren Halit Ergenç ile olan evliliğinden ikinci çocuğu Han'ı geçen hafta kucağına alan Bergüzar Korel, corona virüs salgını nedeniyle uyguladığı sosyal izolasyon günlerinden Mia Bebek için yardım çağrısında bulundu. Hafta sonu SMA Tip 1 hastası Mia Bebek için yaptığı çağrıya karşılık verenlere teşekkür eden 37 yaşındaki oyuncu, gelinen noktanın yeterli olmadığını, çok daha fazla insan duyana kadar da yardım için uğraşacağını söyledi.

"YASTIK CHALLENGE'A BİLE ŞANS VERİRKEN..."

Herkes onlarca challenge yaparken, bu kampanyayı duyurmanın zor olmadığını düşündüğünü söyleyen Korel, "Bir yastık challenge'a bile bu kadar fazla şans verirken Mia'nın sayfasını da duyurmak ve destek olmak bizim için çok zor olmayacaktır" dedi.

"DÜNYANIN EN PAHALI TEDAVİSİ"



Korel videosunun altına Mia ile ilgili şu bilgileri yazdı:



Herkese Merhaba;

Sizden ricam bu postu olabildiğince çok paylaşmanız ve imkanınız dahilinde bağış yapmanız.

Yapamayacağımız şey değil,şu zor günlerde bir olup sesimizi daha çok duyuralım ve Mia’nın hayatını kurtaralım. Mia ilerleyen ve ölümcül kas hastalığı olan SMA Tip 1 hastasıdır. Bu hastalığı tedavi eden Amerika’daki Zolgensma gen terapisini alabilmesi için doktor raporları sunularak resmi bir vakıf aracılığıyla yasal bir kampanya başlatıldı. Burada toplanan parayı vakıf direkt ilaç firmasıyla iletişime geçip Mia adına firmaya verecek. Bu tedavi 2.3 milyon dolarlık (13 milyon türk lirası) ücretiyle dünyanın en pahalı tedavisidir ve 2 yaş altı bebekler için onay almıştır. Mia şu an 9 aylık ve Polonya’da yaşıyor. Hem Türk hem Polonya vatandaşıdır. Mia bu hastalıkla mücadele edebilmek için her gün 3-4 kez fizyoterapi alıyor ve omuriliğinden belirli aralıklarla iğne enjekte ediliyor. Kampanyamız maalesef virüs sebebiyle çok yavaşladı. Bu hızla gidersek 560 günden fazla zaman alacak ve bu durumda yaş sınırını geçmiş olacak. Mia kurtulsun.



CORONA VİRÜSLÜ ANNE SAĞLIKLI BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ