Bergüzar Korel'den oğlu Han'a kutlama: Seni gördüğümde mevsimler üzerime yağıyor sanki

Bir süredir İngiltere'de yaşayan Bergüzar Korel küçük oğlu Han'ın doğum gününü kutladı. Korel, oğluna "Seni gördüğümde dünyanın tüm mevsimleri üzerime yağıyor sanki" sözleriyle seslendi.

Haberler 08.03.2022 - 17:36

Bergüzar Korel'den oğlu Han'a kutlama: Seni gördüğümde mevsimler üzerime yağıyor sanki

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Oyuncu Bergüzar Korel'in küçük oğlu Han, iki yaşına bastı. Korel, Han'ın doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.

2020 senesinde ikinci oğlu Han'ı, 2021 yılının kasım ayında ise kızı Leyla'yı kucağına alan Korel, "Seni gördüğümde dünyanın tüm mevsimleri üzerime yağıyor sanki.." dedi.

Korel mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Sarıldığımda karnım açken doyuyor,
Öptüğümde, sanki susamışsam kana kana su içmişim gibi ferahlıyor içim..
Her geçen gün hayata dair olan cümlelerinle bilgeliğine daha da inandırıyorsun her birimizi.
Dünyaya gelişindeki kolaylık hayatın boyunca hep seninle olsun.
Kirpiklerindeki mutluluk,saçlarındaki ışık,gülüşündeki dünya hep sağlıkla dönsün yavrum.
Ailemize katıldığın bugün bana en güzel gün..
Hepimize hediye.
İyi ki doğdun can Han’ım"

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