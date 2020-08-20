Bergüzar Korel'den Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür

Star TV ekranlarında yayınlanan Babil'de rol alan Halit Ergenç ile olan evliliğini mutlu bir şekilde sürdüren ve birkaç ay önce ikinci kez anne olan Bergüzar Korel, SMA’lı çocuklar için mücadelesine devam ediyor. Sosyal medya hesabından sık sık SMA hastalı bebekler için yardım çağrısında bulunan oyuncu Bergüzar Korel, son olarak gözyaşları içinde çektiği videosunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istedi.



"ALDIĞIM NEFESTEN UTANIYORUM"



"Yalvarıyorum sesimi duyun" diyerek gözyaşlarına boğulan oyuncu "Çok özür diliyorum. Böyle bir videoyu gerçekten koymak istemezdim ama ben artık gördüğüm şeylere çok üzülüyorum. Sizin desteğiniz istiyorum. Biraz önce Umut bebeğin sessizce içine ağladığı videosunu paylaştım. Gerçekten duygu sömürüsü yapmıyorum ama ben bir anne olarak bu çocukların bu haline dayanamıyorum. Lütfen sizden rica ediyorum. Bu çocukları sahiplenin. En azından Türkiye'de hakkı olan ilaçları almalarını sağlayın. Sağlık bakanı Fahrettin Koca'ya ve Sağlık Bakanlığı'na yalvarıyorum bu çocukların sesini duyun. Henüz Şubat ayında dünyaya gelmiş bu yavru hakkı olan ilacı alamadığı için şu an Adana sıcağında evde her yeri hortumlar bağlanmış bir şekilde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ben buna dayanamıyorum ve bazı aldığım nefesten utanıyorum" dedi.

"BABACAN TAVRI İÇİN BAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Korel paylaştığı yeni bir video ile kendisini arayan Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın bu sorunu çözdüğünü belirterek ilaçların temin edileceğini açıkladı.

37 yaşındaki oyuncu “Tüm SMA hastalarının sesini duyan ve onları tekrardan ilaçlarına kavuşturan, çocuklarımıza kayıtsız kalmayan Bakanımız Fahrettin Koca’ya teşekkür ederim. Babacan tavrı ve çocuklarımızı sahiplendiği için çok teşekkür ederim" dedi.



BAKAN SELÇUK MÜJDEYİ VERDİ



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SMA hastalarının, Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) tabi ilaçlarını temin etmeye devam edeceklerini açıkladı.

SMA hastalarımızın SUT'a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz.



Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin. https://t.co/6qNLoWbFbJ — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) August 19, 2020

Bakan Selçuk, Twitter'dan hesabından, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) "SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUT’a tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur" açıklamasını paylaşarak, "SMA hastalarımızın SUT'a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin" dedi.

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