Geçtiğimiz hafta ekranlara veda eden Vatanım Sensin dizisinin son set gününün son sahne çekimindeki görüntüler ortaya çıktı.
Bergüzar Korel, sosyal medyadan son sahnedeki çekimden sonra veda anını sosyal medya hesabından paylaştı.
Videoda Cevdet ve Azize’nin son sahnesinin çekimleri vardı. Yani Korel, eşi Halit Ergenç'le sahnesini çekiyordu.
Tüm ekibin sahnenin çekiminden sonra birbirlerine sarılarak vedalaştıkları videoyu Bergüzar Korel Instagram sayfasından paylaştı. Korel, videonun altına, “Canım Yağmur ve Durul, canım ekip, canım Azize, canım Cevdet, canım vatanım sensin. #tbt mi olduk şimdi” notunu düştü.
“SON SAATLERİMİZ”
Bergüzar Korel, ayrıca dizideki Azize’nin son sahnesi öncesi sette sandalye üzerinde uyuyakaldığı o anın fotoğrafını da paylaşarak “Azize’mle son saatlerimizde biraz yorgun düştüğümüz doğrudur #tbt” notunu yazdı.