İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Bergüzar Korel: Bir süre dizi setlerinden uzak kalacağız

Son olarak Vatanım Sensin ile izleyici karşısına çıkan Bergüzar Korel, önceki gün Adana’da 14 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmesine Instagram’dan sert tepki gösterdiği bir mesaj yayınladı.



36 yaşındaki oyuncu, “Çocuk gelin yoktur. İstismar edilen ve zorla evlendirilen kız vardır. Bu çocuklar hepimizin, sessiz kalmayın. Biz sahip çıkacağız, başka yolu yok” diyerek böyle olayların bir daha yaşanmamasını temenni etti.



Kız çocuğunu, Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü düğün sırasında, koruma altına aldı.