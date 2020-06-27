Bergüzar Korel'in isyanı: Bu yaptığınız çok ayıp

Star TV ekranlarında yayınlanan Babil'de rol alan Halit Ergenç ile olan evliliğini mutlu bir şekilde sürdüren ve birkaç ay önce ikinci kez anne olan Bergüzar Korel sosyal medya hesabından sert tepkiler içeren bir metin paylaştı.

İSTEK DIŞI GÖNDERİLEN HEDİYELER



Sipariş verdiği bir alışveriş sitesinin sürekli olarak hediyeler gönderdiğini ve isteği dışında gönderilen bu hediyeler için kendisinden paylaşım istendiğini söyleyen Korel tepkisini Instagram hesabından şu satırlarla gösterdi:

"İSMİMİ DEĞİŞTİREREK ALIŞVERİŞ YAPTIM"

"Bu virüs süresince tüm alışverişlerimizi mecburen internetten yapmak zorunda kaldım, özellikle çocuklarım için olanları. Yeri geldi ismimi değiştirerek alışveriş yapmak zorunda kaldım. Çünkü isteğim dışında siparişimin yanında hediye yollayıp 'bir zahmet paylaşın' demek çok çok ayıp! İnsana kendisini borçlu hissettiriyorsunuz, ben zaten içime sinen, sevdiğim, emek verilen her şeye kendimce destek olmaya çalışıyorum ama bu emrivakiniz çok kaba! Ben sizden paramın karşılığı bir hizmet alıyorum daha da fazlasını istemiyorum. Hediye göndermek istiyorsanız çok teşekkür ederim ama bu paylaşım beklentisiyle yaptığınızda o kadar itici duruyor ki sonrasında sizden alışveriş yapma yolunu da kesiyorsunuz. Sayfanızı etiketlememi isteyen notlarınız, gönderdiğiniz hediyenin tüm değerini bir anda düşürüyor. Bilin istedim!"

