Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy aşkından ilk fotoğraf

Oyuncu sevgililer Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy önceki akşam Arnavutköy’de bir mekanda ilk kez görüntülendi.

Hürriyet'in haberine göre, yeni sevgililerin utangaç tavırları gözden kaçmadı. Çift “Nasıl tanıştınız?” sorusuna “Her şey çok yeni. Enerjimiz güzel. Merve Özbey’in doğum günü bizi buluşturdu. Mutluyuz” diye cevap verdi.

Atiksoy, ise ilk adımı karşılıklı attıklarını söyleyerek, “Duygularımızı birbirimizden saklama gereği de duymadık" dedi.

Berk Oktay, sevgilisi ile fotoğrafını "Rabbimin armağanı... Sefa geldin gönlüme" notu ile Instagram'da paylaştı.