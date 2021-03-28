Berkay Yuvakuran kimdir? 2021 Survivor Berkay Yuvakuran kaç yaşında ve nereli?

2021 survivor Gönüllüler takımına katılan yeni isim Berkay Yuvakuran oldu. Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Semih Yuvakuran’ın oğlu Berkay Yuvakuran kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler…

BERKAY YUVAKURAN KİMDİR?

Berkay Yuvakuran, 2 Kasım 1997 tariginde İstanbul, Şişli’de dünyaya gelmiştir. Türk futbol tarihinin en önemli isimlerinden birisi olan, bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray’da oynayan eski milli futbolcu Semih Yuvakuran’ın oğludur. Aile kökleri Makedonya’ya dayanan Berkay Yuvakuran, baba tarafından Bursa’lıdır. Üçüz olarak dünyaya gelen Berkay Yuvakuran’ın Utku ve Alperen isminde kardeşleri vardır. Berkay Yuvakuran’ın kardeşi Utku Yuvakuran, Beşiktaş takımında kalecilik yapmaktadır.



Berkay Yuvakuran futbol hayatına Pendikspor’un alt yapısında başlamıştır. Güçlü fiziği, hava topu hakimiyeti ve sert şutları ile yer aldığı takımlarda adından sıkça söz ettirmektedir.

2021 Survivor Gönüllüler takımına dahil olan Berkay Yuvakuran kendisini hırslı, eğlenceli ve sinirli bir kişilik olarak tanımlıyor. Survivor’a katılma amacının buradaki heyecanı sonuna kadar yaşamak ve savaşçı kimliğini ortaya koyup Türkiye’ya göstermek olarak anlatıyor.



Berkay Yuvakuran, “Ünlü ailenin ünsüz çocuğu olarak Survivor’da şampiyon olmak istiyorum!” diyor.