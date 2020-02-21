Berlinale jüri başkanı Jeremy Irons'tan taciz ve ayrımcılık eleştirilerine yanıt

Berlin Film Festivali’nde 18 yarışma filmini değerlendirecek jürinin başkanı Jeremy Irons, eski konuşmalarından dolayı kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında konuştu.



Milliyet'ten Nil Kural'ın haberine göre; Kendisine karşı çıkan haberlerde, kürtaj ve eşcinsel evlilik karşıtlığı ile taciz iddiaları olmak üzere üç başlık olduğunu belirten Irons, "Kadın eşitliğini destekliyorum, tacizi kınıyorum. Eşcinsel evliliği destekliyorum ve umarım bu hak birçok topluma yayılır. Kürtaj konusunda ise karar kadınlara aittir" dedi.



Bunların medeni bir toplum için gerekli insan hakları olduğunu söyleyen Irons, “Umarım önümüzdeki günlerde izleyeceğimiz bazı filmler de bu konuları ele alır. 10 gün boyunca sinemayı kutlarız” diye konuştu.



"İNSANLAR OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ VAR OYUNCU OLARAK DEĞİL"



Oyuncuların politik sorumluluğu üzerine bir soruya ise Irons, “Politik sorumluluğumuz yok, sanatımıza karşı bir sorumluluğumuz var. Ama görünürlüğümüzü bazı amaçlar ve bazı alanlara dikkati çekmek için kullanmak bence yararlı. Çevre, iklim insan hakları vs. Bence insanlar olarak sorumluluklarımız var oyuncu olarak değil. Değişimi ve adaletsizliğin son bulmasını savunmak gibi..." diyerek yanıt verdi.