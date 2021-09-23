Beşiktaş'tan Serdar Ortaç'a dava

Beşiktaş Kulübü, bir etkinlik sırasında 3-3 biten Beşiktaş - Adana Demirspor maçıyla ilgili hakaret içeren yorumda bulunan Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlatıldığını açıkladı.

23.09.2021 - 15:47 | Son Güncelleme : 23.09.2021 - 15:49

Beşiktaş'tan Serdar Ortaç'a dava

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Serdar Ortaç antrikot yavrusu gafıyla gündemde

Serdar Ortaç antrikot yavrusu gafıyla gündemde

Salı akşamı oynanan Beşiktaş ile Adana Demirspor maçı 3-3 bitti. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Beşiktaş - Adana Demirspor maçının ardından bir etkinlikteyken, sahnede şarkısını yarıda bıraktı ve Adana Demirspor'un son dakikada attığı golü yorumladı. 

Ortaç, sahneden "Telefondan bana gösterdiler. Adana Demirspor, bu hafta ağzına s... O yüzden onun için zıplayacağız. Bravo Adana!" diye seslendi.

Beşiktaş Kulübü'nün resmi Twitter hesabından yapışan açıklamada, "Bir organizasyon sırasında, camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır" denildi.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...